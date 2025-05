SDCETI visita feira de food service e destaca a força da indústria de Guarulhos

A Fispal Food Service e Fispal Sorvetes, um dos maiores eventos da América Latina para o setor de food service, reuniu mais de 56 mil profissionais no Distrito Anhembi, em São Paulo. A Prefeitura de Guarulhos foi representada pela SDCETI (Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação).

Durante o evento, o secretário Rodrigo Redoschi visitou diversos estandes de empresas da cidade, com destaque para a Doremus, referência nacional em aromas e ingredientes alimentícios. Fundada em 1985, a indústria é 100% brasileira, com presença em todo o território nacional e exportando para diversos países.

“A participação da indústria guarulhense em eventos como este demonstra a força e a capacidade de inovação da cidade. Estamos comprometidos em apoiar o crescimento das empresas e a impulsionar o desenvolvimento sustentável de Guarulhos”, afirmou Redoschi.

A participação da SDCETI fortalece o diálogo entre o setor público e o setor produtivo, reforçando o papel de Guarulhos como um polo industrial competitivo e conectado com as tendências do mercado global.