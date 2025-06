Prefeitura distribui mais de 1.000 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica em evento empresarial

A Prefeitura de Guarulhos participou nesta terça-feira (3) da Semana do Meio Ambiente na empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos. Na oportunidade, a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) distribuiu 1.100 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica para os colaboradores da empresa, dentre elas ipês branco, amarelo e roxo, urucum e araçá-vermelho.

A atividade contou com a presença do vice-prefeito, Thiago Surfista, que na oportunidade conheceu o Projeto Horta Participativa, onde se produz alimentos de forma orgânica. As hortaliças cultivadas no local são trocadas por garrafas PET trazidas pelos colaboradores da empresa.

A ação fomenta a retirada de materiais plásticos dos aterros sanitários, contribuindo com a diminuição da poluição, através do envio do material plástico para a reciclagem, além de incentivar a educação ambiental e a alimentação saudável tanto dos colaboradores quanto para seus familiares.

Surfista foi recebido pelos executivos Silvio Fernandes – gerente de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, Danilo Orcelli – Gerente Sênior de Engenharia e Danielli Ogeda – Gerente Sênior de Comunicação Institucional.

Árvores

Produzidas no Horto Florestal de Guarulhos – Reserva Burle Marx, localizado no bairro Água Azul, as mudas de árvores são acompanhadas de um QR Code, que direciona para a página da Prefeitura na internet com todas as informações sobre o plantio e o cultivo de cada espécie.