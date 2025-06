Prefeitura realiza oficina de combate ao capacitismo e ao bullying a estudantes

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, irá realizar nesta quinta-feira (5), às 8h30, uma oficina do projeto Inclusão sem Barreiras para turma de estudantes de um curso técnico do Senac, no Macedo. A ação visa a esclarecer, a sensibilizar e a orientar os alunos sobre práticas inclusivas de combate ao bullying e ao capacitismo, que devem ser adotadas no cotidiano.

“Nosso objetivo com essa oficina é promover uma reflexão profunda sobre como o capacitismo e o bullying afetam a vida de pessoas com deficiência. Ao proporcionar vivências práticas, queremos despertar empatia e incentivar atitudes inclusivas que devem estar presentes no dia a dia de todos, especialmente dentro das instituições de ensino e no ambiente de trabalho”, afirmou a subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia.

A oficina incluirá palestra, dinâmicas e vivência por meio de jogos adaptados, na qual os participantes terão a oportunidade de se colocarem no lugar de pessoas com deficiência.

Instituições de ensino e empresas interessadas em participar do projeto devem entrar em contato pelos telefones (11) 2422-7376 ou 2414-3685.