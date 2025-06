Subsecretaria de Políticas para o Idoso ganha novo endereço

A Subsecretaria de Políticas para o Idoso (SPI) está em novo endereço, atendendo na avenida Emílio Ribas, 1.247, no Gopoúva, onde funcionava a Sabesp. A mudança ocorreu em razão de a pasta agora integrar a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS) que está sediada também neste mesmo local.

O novo espaço é mais amplo e possui a comodidade de ter fácil acesso ao transporte público, além de ter rampas que garantem acessibilidade. A nova sede conta com uma sala de trabalho e um auditório, compartilhado com a SDAS, no qual se planeja atender melhor as demandas dos munícipes de forma integrada à comunidade.

O objetivo da Subsecretaria é assessorar a administração municipal na implementação de políticas públicas para pessoas com 60 anos ou mais e promover o diálogo com os movimentos representativos. A pasta é responsável pelo projeto Movimento 60+, de promoção do envelhecimento ativo, que oferece atividades físicas, de lazer e culturais gratuitamente em 38 polos instalados em UBS, escolas, CEUs, entre outros equipamentos municipais e de parceiros.