Trecho do Córrego Popuca é desassoreado pela Prefeitura em Cidade Satélite

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta terça-feira (3) o desassoreamento de trecho do Córrego Popuca localizado na avenida Lindomar Gomes de Oliveira, no bairro Cidade Satélite, região de Cumbica.

O serviço foi coordenado pela Administração Regional Cidade Satélite. No local foi utilizada uma escavadeira hidráulica para a remoção de resíduos e de detritos do leito do córrego. A medida tem por objetivo o aumento da capacidade de vazão das águas, bem como evitar alagamentos na região.

Roçagem

A regional promoveu a roçagem do mato alto na vala de drenagem do rio Baquirivu-Mirim, localizada na rua Itapipoca, no Jardim Ottawa, e também na praça localizada entre as ruas Iraucuba, Antônio Bertoldo de Andrade, Wambes, Novo Piauí e Roque Antônio de Castro, no Jardim Ottawa. Já na avenida Santos Dumont, equipe realizou o corte do mato alto no canteiro central da via.

As equipes das oito regionais da pasta realizam constantemente os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.