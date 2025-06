GCM prende homem por roubo e recupera celular da vítima no Jardim São João

Na quarta-feira (4), agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem acusado de roubo e conseguiram recuperar o celular da vítima no Jardim São João.

Durante patrulhamento com motocicletas pela praça Orobó, a equipe avistou um indivíduo com um aparelho celular nas mãos que, ao notar a presença das viaturas, tentou deixar o local rapidamente, despertando a suspeita dos agentes. Na abordagem, foi realizada a consulta do número identificador do equipamento (IMEI), que apontou um registro de impedimento.

O homem e o aparelho foram encaminhados ao 7° Distrito Policial (Estr. Guarulhos-Nazaré, 2.447 – São João), onde foi constatado que o celular havia sido roubado no dia 4 de maio. A vítima foi localizada e compareceu à delegacia, onde reconheceu o suspeito como autor do crime. Diante das evidências, a autoridade policial registrou o auto de prisão em flagrante por roubo, e o celular foi devolvido à proprietária.

A ação demonstra mais uma vez a eficiência do trabalho preventivo da GCM de Guarulhos e o compromisso com a segurança e o bem-estar da população.