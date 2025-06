Prefeitura abre inscrições para o projeto De Férias nos CEUs na próxima segunda-feira

O projeto De Férias nos CEUs está de volta e, nesta edição, com ainda mais atividades. Nesse ano, além dos CEUs e espaços educacionais de Guarulhos, diversas escolas da rede municipal também contarão com programação especial de férias para os alunos. As inscrições começam na próxima segunda-feira (16) para as crianças de quatro a 12 anos. O projeto é oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Guarulhos e as vagas são limitadas.

Entre os dias 14 e 18 de julho, das 13h às 17h, as crianças vão poder aproveitar uma semana repleta de atividades recreativas e de lazer oferecidas nos 13 CEUs da cidade, com 200 vagas por unidade. O projeto também acontecerá no Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear) e nos parques Chico Mendes e Júlio Fracalanza.

Além desses espaços, as Escolas da Prefeitura de Guarulhos Rubem Alves (Jardim Maria Dirce), Marfilha Belloti (Cumbica), Cora Coralina (Cabuçu), Zuzu Angel (Vila Alzira), Jorge Mota de Oliveira (Cidade Industrial), Manuel Bandeira (Cidade Parque Alvorada), Dorival Caymmi (Itaím), Dorcelina de Oliveira (Parque Jurema), Giovani Angelini (Jardim Bondança), Carlos Drummond (Serôdio), Siqueira Bueno (Jardim Vila Galvão), Sítio do Pica-pau Amarelo (Jardim Cocaia) e Tia Nastácia (Jardim Paraventi) também participarão com a oferta de 100 vagas cada, disponíveis na unidade escolar exclusivamente para alunos matriculados. A inscrição deverá ser realizada diretamente na escola.

Para participar, é necessário realizar a inscrição presencialmente, das 8h às 17h, em um dos espaços educacionais. Os pais ou responsáveis pela criança devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Durante o período de férias escolares, as crianças contarão com brincadeiras, gincanas, oficinas e muita diversão nos CEUs e escolas da Prefeitura de Guarulhos. Os participantes receberão refeições diárias e serão acompanhados por professores e monitores, garantindo a segurança e a alegria das crianças.

Confira os endereços dos CEUs no link https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/171/