Ações contra a dengue contemplam 46 bairros nesta semana em Guarulhos

Entre os dias 7 e 13 deste mês, com exceção do domingo (8), agentes de combate às endemias (ACE) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Guarulhos realizaram ações em 46 bairros do município. As atividades incluíram bloqueios com remoção mecânica de criadouros, vistorias em pontos estratégicos e atendimento a denúncias da população. O objetivo do trabalho, realizado rotineiramente ao longo do ano, é eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e conter a transmissão da dengue na cidade, que já contabiliza 4.781 casos confirmados e dois óbitos.

No sábado (7), as equipes atuaram com bloqueio no bairro Vila Bernardino, enquanto as ações voltadas ao atendimento de denúncias e verificação de focos de dengue ocorreram no Jardim Bananal, Bonsucesso, Jardim São João, Pimentas e Cumbica.

Na segunda-feira (9), os trabalhos de bloqueio foram realizados no Jardim Almeida Prado, Vila Barros, Santa Mena, Jardim Vila Galvão e Jardim Arujá. Já as inspeções em pontos estratégicos, locais com maior risco de infestação do mosquito, abrangeram a Vila Rio, Jardim Paulista, Cidade Seródio, Haroldo Veloso e Bonsucesso.

Na terça-feira (10), os bairros Jardim Vila Galvão, Parque Santos Dumont e Tranquilidade receberam as ações de bloqueio. As inspeções em pontos estratégicos ocorreram em diversas regiões: Vila Fátima, Bom Clima, Vila Flórida, Cocaia, Vila Paraíso, Jardim Maria Dirce, Residencial Bambi, Jardim São João e Parque Santos Dumont. As denúncias e focos de dengue foram atendidos nos bairros Parque Continental, Cabuçu e Taboão.

Na quarta-feira (11), os bloqueios aconteceram na Vila Barros, Jardim Munira, Jardim Scyntila e Itapegica. Os pontos estratégicos trabalhados incluíram Jardim Centenário, Jardim Fortaleza e Cidade Soberana.

Na quinta-feira (12), os bairros Vila Trabalhista, Jardim Vila Galvão e Vila Barros foram alvo das ações de bloqueio. As inspeções estratégicas se concentraram na Vila Augusta, Centro, Macedo, Vila Fátima, Bonsucesso e Jardim Ponte Alta. As equipes também atenderam denúncias e focos de dengue nos bairros Vila Galvão, Gopoúva e Centro.

Encerrando a semana, nesta sexta-feira (13), os bloqueios ocorreram nos bairros Cidade Martins, Jardim Pinhal, Jardim Adriana e Parque Continental I. Os pontos estratégicos visitados incluíram Vila Renata, Vila Galvão, Jardim do Papai e Bonsucesso. Houve ainda atendimento a denúncias nos bairros Jardim São João e Cumbica.

Vale lembrar que qualquer munícipe, instituição pública ou particular pode colaborar denunciando locais com possíveis criadouros do mosquito. As denúncias podem ser feitas pelo e-mail [email protected], com endereço e, se possível, fotos do local, ou pelo site Fácil Digital (clique aqui).