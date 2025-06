Defesa Civil de Guarulhos participa de treinamento com botes para resgate em enchentes

Na última quarta-feira (11), a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Guarulhos participou de um treinamento promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT), realizado na cidade de Juquitiba. A atividade reuniu representantes das Defesas Civis da região com o objetivo de aprimorar os protocolos de atuação em situações de emergência em enchentes e reforçar a preparação das equipes para o período de chuvas.

A equipe da Defesa Civil saiu da sede em Guarulhos às 6h, com destino ao local do treinamento. Ao chegar, os participantes foram recepcionados com as apresentações e orientações que deram início à programação do dia.

Durante o treinamento, foram realizadas atividades teóricas e práticas, incluindo o uso de botes, voltadas à capacitação dos agentes para o enfrentamento de enchentes e o resgate de pessoas ilhadas em alagamentos, além de ações preventivas para redução de riscos à população.

O encerramento ocorreu por volta das 17h, com retorno da equipe à sede da Defesa Civil de Guarulhos, por volta das 20h. A iniciativa reforça o compromisso da Defesa Civil municipal com a qualificação contínua e com a atuação eficiente e integrada na proteção da população.