Prefeitura inicia construção de muro de arrimo em rua do Jardim Mediterrâneo

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), iniciou nesta sexta-feira (13) a construção de um muro de arrimo na rua Avelino Alves, no Jardim Mediterrâneo. A intervenção está sob a coordenação da Regional Pimentas, com a orientação de técnicos da Secretaria de Obras, e se faz necessária por conta do desmoronamento de trechos da via.

Além do muro de arrimo, serão realizadas obras para melhoria da captação das águas da chuva, bem como a implantação de dispositivo adequado para o seu lançamento, a fim de eliminar o problema da via. De acordo com a regional, as obras devem ser finalizadas em até 30 dias.

A rua Avelino Alves foi pavimentada por meio da implantação de piso intertravado no final de 2024 e, à época, a via não foi contemplada com um sistema de drenagem para a captação da água das chuvas. O volume das precipitações provocou o deslizamento do talude, que será reconstruído para estabilizar o solo, sem contar que a via fica às margens do córrego Parati-Mirim, que também contribuiu para o agravamento da situação.

A SAR vem promovendo semanalmente mutirões de zeladoria por toda a cidade, com equipes terceirizadas e servidores das oito regionais realizando roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros serviços.