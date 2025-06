GCM apreende adolescentes e recupera motocicleta roubada no Jardim Presidente Dutra

Durante patrulhamento preventivo na madrugada desta segunda-feira (16), agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam dois adolescentes infratores e recuperaram uma motocicleta roubada no Jardim Presidente Dutra.

A equipe avistou uma motocicleta Royal Enfield 450 sem placa, ocupada por dois indivíduos, que desobedeceram à ordem de parada e tentaram fugir. Após acompanhamento, os agentes conseguiram interceptar o veículo na praça Orobó.

A motocicleta apresentava sinais de adulteração, com numeração do motor e do chassi suprimidos. Os adolescentes foram apreendidos e conduzidos ao 7º Distrito Policial (Estrada Guarulhos-Nazaré, 2.447 – Jardim São João), acompanhados de seus responsáveis. A autoridade policial registrou boletim de ocorrência por crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uma vez que os jovens não foram relacionados diretamente ao roubo do veículo.

Os adolescentes foram colocados à disposição da Vara da Infância e da Juventude, que dará prosseguimento ao caso conforme a legislação vigente.