Prefeitura promove ações de zeladoria em três pontos do Parque Continental

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta terça-feira (17) a roçagem do mato em três pontos do Parque Continental: praça Prefeito Rinaldo Poli, rua Hermínio Falcon e avenida Koki Koga. A atuação das equipes foi coordenada pela regional Vila Galvão/Cabuçu.

Os moradores que utilizam a praça Prefeito Rinaldo Poli contarão com um espaço mais agradável, já que o mato alto foi refinado. O mesmo ocorreu em um terreno da Prefeitura de Guarulhos localizado na rua Hermínio Falcon. Na avenida Koki Koka, a roçagem foi promovida no canteiro central da via. Todos os resíduos gerados com a execução do serviço foram recolhidos pela regional Vila Galvão/Cabuçu.

As equipes das oito regionais da pasta realizam constantemente os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.