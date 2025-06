Festa Junina da Paróquia São José terá comidas típicas, shows e quadrilha

Conhecida como uma das principais festas juninas de Guarulhos, a quermesse da Paróquia São José, no Jardim Paulista, em Guarulhos, acontece nos dois últimos finais de semana de junho, nos dias 21, 22, 28 e 29, a partir das 17h. Os visitantes poderão degustar mais de 20 comidas típicas, quadrilhas e shows.

Entre as barracas confirmadas neste ano estão tempurá, batata frita, vinho quente, milho, tapioca, pizza, lanche de linguiça, caldo, lanche de pernil, espeto, doces, hot dog, além de refrigerantes e água.

As quadrilhas das catequeses vão acontecer nos sábados, dias 21 e 28 de junho, às 18h. No palco principal, o público poderá acompanhar os shows da dupla Leila & Lucas, no dia 22 de junho, Léo Santos, no dia 28, e o grupo “Os Correias do Batidão Sertanejo”, no dia 29.

“Convido você e sua família a participar da nossa festa junina. São José, eu e a nossa comunidade esperamos você e a sua família. Até lá”, expressou o padre Weber Galvani, pároco.

O espaço da quermesse abrange o estacionamento, a parte da frente e lateral da igreja, o salão paroquial e a área na frente da secretaria. A Paróquia São José fica na rua do Bosque, 17, no Jardim Paulista, em Guarulhos.