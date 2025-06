Shopping Bonsucesso anuncia programação infantil com encontro de Bobbie Goods, contação de histórias e atrações juninas

O Shopping Bonsucesso está com uma programação imperdível para a criançada. Durante os próximos domingos do mês de junho, o Clubinho Bonsucesso irá promover uma série de atividades gratuitas para encantar os pequenos.

No último domingo (15), entre as 14h às 19h, o shopping promoveu um animado encontro de Bobbie Goods, uma experiência criativa para todas as idades. O evento foi um convite para soltar a imaginação, colorir e interagir com outros fãs dessa atividade relaxante e encantadora. Na ocasião, o shopping forneceu um conjunto completo de canetas e desenhos avulsos para colorir. No entanto, quem preferisse também pôde levar seu próprio livro e canetinhas ou adquirir os materiais nas lojas do próprio shopping.

Nessa semana, no dia 22, das 15h às 16h, a diversão fica por conta de uma divertida contação de histórias. Com personagens encantadores e enredos envolventes, a atividade promete despertar a imaginação das crianças e proporcionar momentos de muita alegria.

Para encerrar a programação, no dia 29, das 14h às 19h, a criançada poderá entrar no clima das festas juninas e se divertir com as tradicionais barraquinhas de pescaria e boca do palhaço.

Todas as atrações do Clubinho Bonsucesso são realizadas em frente à Cacau Show, sem a necessidade de agendamento prévio.

Não deixe de trazer a criançada para vivenciar uma tarde especial com a gente!

Serviços:

Evento: Clubinho Bonsucesso

Programação:

22/06 (15h às 16h) – Contação de História

29/06 (14h às 19h) – Barraquinhas Juninas (Pescaria e Boca do Palhaço)