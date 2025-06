Basquete feminino de Guarulhos aplica impressionantes 83 a 3 nos Jogos da Juventude

Guarulhos conquistou mais vitórias nos Jogos Abertos da Juventude nesta terça-feira (17), em Lençóis Paulista, mas o grande destaque ficou para o verdadeiro massacre ocorrido no jogo de basquete feminino, no qual a representação Apagebask/Guarulhos venceu a equipe da casa por 83 a 3, no Ginásio Alba.

Além dessa vitória histórica do basquete guarulhense, a equipe de handebol feminino Aciseg/Guarulhos encerrou sua participação vencendo Jales por 22 a 13. Em disputa realizada no Ginásio Cecy Biral Brega.

Pelo tênis de mesa masculino, a equipe guarulhense Dunamis venceu Pontal por 3 a 0 e terminou sua participação nas duplas com um revés para Jacareí por 3 a 0. Pelo torneio em equipe, Guarulhos fez 3 a 0 diante do Colômbia. A competição aconteceu no Lions Clube.

O secretário de Esporte e Lazer de Guarulhos, Marcos Lisboa, enalteceu mais um dia de conquistas. “Nossas equipes terminaram a fase de grupos com grandes atuações e isso nos enche de orgulho. Estamos na torcida para que continuem colhendo os frutos do trabalho que desenvolvem”, concluiu.

As disputas dos Jogos Abertos da Juventude seguem na cidade de Lençóis Paulista, interior de São Paulo, até o próximo domingo (22).