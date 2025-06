Escola da Prefeitura inaugura espaço lúdico que une brincadeira e o contato com a natureza  

A Escola da Prefeitura de Guarulhos (EPG) Margarida Maria da Conceição, localizada no Jardim Rosa de França, agora conta um novo espaço lúdico pensado especialmente para estimular a criatividade, o desenvolvimento e o contato das crianças com elementos da natureza. O ambiente foi revitalizado e planejado para proporcionar convivência, aprendizado e experiências sensoriais.

Os alunos do 1º ano visitaram o espaço e celebraram a chegada de mais um ambiente repleto de atrativos na escola, entre eles uma charmosa minicozinha equipada com diversos itens, como alimentos, carrinho de feira, vassoura e uma lousa, onde os pequenos podem escrever o cardápio do dia, simular o preparo de receitas e desenvolver brincadeiras que estimulam a imaginação, a comunicação e o trabalho em equipe.

“Eu adorei essa cozinha. Esse espaço é maravilhoso, é o melhor lugar da escola. Aqui tem churrasco parecendo de verdade, que eu gosto muito”, contou entusiasmada a aluna Sophia Crepaldi, de 7 anos.

Ao lado da minicozinha, na área aberta, o ambiente também convida as crianças a se reconectarem com a natureza, por meio de um jardim sensorial com hortelã, alecrim, manjericão e arruda, além de árvores frutíferas, como goiabeira, abacateiro, amoreira e mamoeiro.

Durante as brincadeiras, os alunos aproveitam o espaço acompanhados da professora da turma, Viviane Cristina Costa. “Neste espaço eles vão brincar muito e aproveitar para aprender. É o brincar e depois voltar para a sala de aula para trabalhar, de maneira lúdica o que estão vivenciando aqui fora”, destacou ela sobre as atividades pedagógicas que podem ser desenvolvidas em grupo.

Com bancos de praça personalizados para o tamanho dos pequenos e um poço cenográfico, o espaço oferece ainda um chão de pedrinhas que estimula a percepção tátil e sensorial, além de pneus com areia, que permite explorar texturas e criar livremente. Outro destaque é o grande mural de giz, onde os alunos podem desenhar, escrever, expressar sentimentos e soltar a criatividade.

Ideia do parque

De acordo com a vice-diretora da escola, Fátima Ferraro, o objetivo é o de oferecer um ambiente que una aprendizagem, ludicidade e socialização para todas as crianças. “Cada detalhe foi pensado cuidadosamente para que as crianças possam explorar ao máximo, cada uma já tem um cantinho que gosta mais e conforme elas vão crescendo vão levar com elas memórias afetivas deste lugar”, evidencia Fátima.

O espaço já se tornou um dos preferidos dos alunos, onde encontram oportunidades para brincar, explorar e, ao mesmo tempo, aprender de forma divertida e significativa. “Antigamente, no local havia apenas uma sala nos fundos, que servia de depósito para móveis sem uso, além de muito mato. Então, tivemos a ideia de criar um espaço diferente para se brincar preparado com muito carinho”, relatou a diretora Maria Fernanda Maprelian.

As 15 turmas que integram a unidade, tanto do período da manhã quanto da tarde, já estão sugerindo e selecionando nomes para o parque que serão levados a votação com a participação da comunidade escolar.