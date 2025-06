CEU Ponta Alta e Adamastor oferecem programação junina com zumba e danças regionais

Nos dias 24, 26 e 27 de junho, o CEU Ponte Alta e Centro Municipal de Educação Adamastor oferecem diversas atividades que valorizam a cultura popular brasileira. Ao longo da semana, o clima das festas juninas segue contagiando os espaços educacionais de Guarulhos com muita animação a diversas regiões da cidade, proporcionando momentos de alegria e integração para todas as idades.

Na terça (24), das 19h às 22h, a comunidade está convidada para uma agitada aula de zumba junina no CEU Ponte Alta, ao som de músicas típicas que prometem mexer o corpo e aquecer o coração.

Na quinta (26), das 10h às 15h50, o CME Adamastor conta com apresentações que exaltam aspectos culturais e sociais da tradição nordestina, levando alegria e conhecimento ao público.

Já na sexta (27), das 11h às 14h, o CEU Ponte Alta promove um dia de experimentações de danças regionais com os alunos do CEU, como frevo, forró, quadrilha, bumba meu boi e outras expressões da diversidade cultural brasileira.

No Arraiá dos CEUs, o arraial no Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, encerra a programação com uma grande festa nos dias 28 e 29. No sábado, o evento acontece das 15h às 22h, e no domingo, das 13h às 20h, agitando o final de semana com uma série de atrações para toda a família.