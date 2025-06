GCM captura foragido da Justiça por descumprimento de medida protetiva no Centro

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos capturaram na noite desta terça-feira (17) um homem procurado pela Justiça por descumprimento de medida protetiva de urgência, prevista na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). A prisão ocorreu na avenida Monteiro Lobato, no Centro da cidade, durante patrulhamento preventivo realizado por volta das 23h.

A equipe da GCM foi acionada após avistar uma mulher correndo aflita pela calçada. Ao ser abordada, ela relatou que estava sendo perseguida pelo ex-marido em uma motocicleta. Com base nas informações fornecidas pela vítima e nas características do suspeito, os guardas conseguiram localizá-lo e realizaram a abordagem ainda na mesma via.

Durante a averiguação, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o agressor, expedido pela 6ª Vara de Família e Sucessões de Guarulhos, em razão do descumprimento da ordem judicial que determinava o afastamento da vítima.

O homem foi conduzido ao 1º Distrito Policial (Avenida Monteiro Lobato, 244 – Guarulhos), onde o delegado de plantão autorizou a prisão e registrou o boletim de ocorrência por captura de foragido.

A GCM de Guarulhos reforça seu compromisso com a proteção das vítimas de violência doméstica e o cumprimento das decisões judiciais que garantem sua segurança.