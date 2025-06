Guarulhos conquista primeiras medalhas nos Jogos Abertos da Juventude

Na última quarta-feira (18), Guarulhos garantiu suas primeiras medalhas nos Jogos Abertos da Juventude, que acontecem em Lençóis Paulista, interior de São Paulo. As competições seguem na cidade até domingo (22).

As medalhas foram conquistadas pela equipe de atletismo Asufam Guarulhos. Eduardo Kenzo garantiu a prata no lançamento do martelo e Isabella Guedes ficou com o bronze nos 100m com barreiras. A competição aconteceu na Pista de Atletismo Jurassi Cassita.

O secretário de Esporte e Lazer Marcos Lisboa falou sobre as conquistas. “Nosso atletismo sempre foi referência e ver a nova geração conquistando esses resultados nos enche de orgulho e motivação para seguir trabalhando pelo desenvolvimento do esporte”.

O dia ainda contou com a vitória da equipe de handebol Herkukes/Aciseg/Guarulhos que superou Rio Claro por 17 a 15. A disputa foi no Ginásio Edemir Coneglian.

No tênis de mesa, pela competição individual, os atletas da Dunamis Guarulhos ficaram nas quartas de final da competição, mas seguem na disputa por equipe. O torneio acontece no Lions Clube.

Na ginástica rítmica, Guarulhos garantiu o quarto lugar nas mãos livres e na bola e ficou em 12° no conjunto. A competição aconteceu no Ginásio Hiler João Capoani.