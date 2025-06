GCM apreende simulacro de arma de fogo em operação no Conjunto Marcos Freire

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam na noite de quinta-feira (19) um simulacro de arma de fogo durante operação Guarulhos Mais Segura no Conjunto Marcos Freire. A ação resultou na prisão de dois indivíduos.

A réplica de uma pistola estava com três ocupantes de um veículo Ford Ka prata, que abalroou a viatura da GCM e empreendeu fuga ao avistar a operação na avenida Marginal Sul. O veículo foi interceptado na rua Treze, no mesmo bairro, onde os três ocupantes tentaram correr, sendo dois deles detidos. O condutor conseguiu fugir embrenhando-se na mata, deixando para trás o simulacro de arma de fogo.

Os dois presos foram encaminhados ao 4° Distrito Policial (Avenida Santana do Mundaú, 684 – Cidade Parque Alvorada), onde o delegado de polícia lavrou auto de apreensão do objeto. O veículo, em nome do condutor que se evadiu, foi autuado e recolhido ao pátio. Os três responderão por porte ilegal de arma de fogo.