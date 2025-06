Zoológico de Guarulhos acolhe duas oncinhas e convida população para batizar filhotes

O Zoológico de Guarulhos tem a alegria de anunciar a chegada de dois filhotes de onça-pintada, que foram resgatados no final de março e agora encontram um novo lar na cidade. Os pequenos irmãos felinos estão sob os cuidados da experiente equipe de profissionais do equipamento da Prefeitura.

Os filhotes foram encontrados no dia 28 de março, em uma área alagadiça na pequena cidade de Manicoré, no Amazonas, por moradores locais. A Secretaria de Meio Ambiente foi prontamente acionada e realizou o resgate em 31 de março, encaminhando os animais ao Ibama Manaus. Por indicação do Plano de Manejo, o CENAP (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do ICMBio) entrou em contato com o Zoológico de Guarulhos, que prontamente aceitou a missão de acolher os órfãos.

Desde a chegada ao município, as oncinhas estão recebendo atenção e carinho constantes para garantir sua adaptação e bem-estar. A equipe técnica do Zoológico de Guarulhos, liderada por Jessica Paula Ribeiro da Silva, chefe de Seção Técnica, e Fernanda de Castro Magalhães, diretora do Departamento de Conservação da Biodiversidade, está empenhada em proporcionar o melhor ambiente para o desenvolvimento saudável dos filhotes.

Participe da escolha dos nomes

Para envolver a população neste momento especial e dar aos novos moradores uma identidade única, a Prefeitura de Guarulhos e o Zoológico de Guarulhos lançaram nas redes sociais uma enquete para a escolha dos nomes.

“Estamos muito felizes em receber esses filhotes e ver o carinho com que nossa equipe os acolhe”, disse o prefeito Lucas Sanches. “Convidamos todos a participar da votação para nomear as oncinhas, celebrando a vida e a importância da conservação de nossa fauna”, completou.

Três nomes são sugeridos para a oncinha fêmea: Potira, Iara e Nyara.

Já para o macho, as opções são: Tupã, Porã e Guaçu.

A participação da comunidade é fundamental para dar as boas-vindas a esses novos embaixadores da fauna brasileira em Guarulhos.