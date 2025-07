Guarulhos terá pré-estreia de filme com temática indígena nesta quarta-feira

O cinema do Sesc Guarulhos exibirá na próxima quarta-feira (2), em uma sessão reservada e não aberta ao público, a estreia do filme Caipora, suspense que explora a riqueza da cultura brasileira e que conta com a atuação de Máximo Wassu, da etnia homônima presente na Aldeia Multiétnica Filhos Desta Terra, no Cabuçu. O longa foi concebido pela Otake Produções, cuja presidente, Mayumi Otake, é a primeira do Brasil de descendência indígena a ocupar um cargo como esse.

Máximo Wassu é participante de longa data das reuniões organizadas pela Subsecretaria da Igualdade Racial de Guarulhos que têm como foco discussões para a melhoria da situação indígena na cidade. Ele deverá estar presente, por exemplo, na próxima edição do Grupo de Trabalho (GT) Indígena, que passará a ser organizado mensalmente pela pasta, sempre na primeira segunda-feira do mês. A reunião de 7 de julho acontecerá a partir das 9h no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo). Integrantes da subsecretaria foram inclusive convidados para participar da pré-estreia do filme.

Enredo

Na história de Caipora, Douglas (Kayky Brito) é um investigador da Polícia Civil que luta para superar a perda de sua mulher e da filha enquanto precisa descobrir o responsável pela morte de dois garotos na floresta. Para isso, ele conta com a ajuda da investigadora recém-chegada Débora (Camilla Camargo), ambos sob o comando do grosseiro delegado Vladimir (Nill Marcondes).

Após a morte dos garotos, algumas pessoas da cidade acreditam que um antigo serial killer conhecido como O Açougueiro Russo voltou a atacar, enquanto que os indígenas temem ser obra da perigosa entidade Anhangá, um espírito metamorfo (capaz de mudar de forma) que teria vindo das profundezas a fim de se vingar dos jovens que violaram a oca sagrada. Desta forma, o cacique Guaruwassu (interpretado por Máximo) percebe a presença da Caipora (Marissol Dias) como um alerta de que algo muito ruim está prestes a acontecer e que somente outra entidade indígena (a própria Caipora) poderá deter.

Entre o folclore por conta dos brancos e a crença real por parte dos indígenas, Caipora traz elementos da rica cultura brasileira e abre um precedente para os criadores de conteúdo brasileiros explorarem de forma mais ampla a criativa cultura nacional.

Dirigido por Deivis Horbach e com roteiro de Reinaldo Guedes, Caipora ainda não tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros. Mais informações podem ser obtidas em www.otakeproducoes.com.br.