Córrego no Bonsucesso recebe ações de desassoreamento

Um pequeno córrego localizado no Sítio Recreio Rober, na região do Bonsucesso, recebeu nesta terça-feira (1º) serviços de desassoreamento promovidos pela Prefeitura de Guarulhos. A ação foi realizada sob a supervisão da Regional Bonsucesso, vinculada à Secretaria de Administrações Regionais (SAR).

Com o apoio de uma retroescavadeira hidráulica foram retirados detritos e resíduos acumulados ao longo de aproximadamente 500 metros do curso do córrego. A intervenção tem como objetivo melhorar o fluxo das águas e prevenir alagamentos na região. Além do desassoreamento, o serviço também resultou no alargamento das margens do córrego.

Roçagem

A regional da SAR também executou a roçagem mecanizada do mato alto em diversas vias do bairro, dentre elas as ruas Borba de Gato, Brasília, Salvador, Gabriela Gurgel de Freitas, Rodolpho Turri, Boca de Leão e Bromélia, no Bonsucesso, e Nelson Guimarães, no Carmela.

As oito regionais da SAR atuam diariamente com serviços de zeladoria, como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.