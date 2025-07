EPG Silvia de Cassia promove festa caipira gratuita no Taboão

A EPG Profª. Silvia de Cassia Matias, no Taboão, promove a Festa da Roça nesta quinta-feira (3), das 9h às 17h. Além de oferecer aos participantes rico recorte das atividades realizadas pelas turmas do ensino fundamental, a festividade exalta a cultura popular por meio de elementos da tradição caipira. O evento tem entrada gratuita e é aberto à comunidade do bairro.

Muita música, touro mecânico e brinquedos infláveis, comidas típicas, apresentações especiais dos alunos e brincadeiras integram a programação carinhosamente preparada para entreter e divertir a criançada e suas famílias.

Durante a Festa da Roça, a EPG Silvia de Cássia também comemora valiosa trajetória de realização de eventos com a comunidade escolar, como o Halloween e o Planetário móvel, oportunidade para que os responsáveis pelas crianças possam conhecer o trabalho desenvolvido pela unidade.

A EPG Profª. Silvia de Cassia Matias fica na rua Conceição da Barra, s/nº, no Taboão, Guarulhos – SP.