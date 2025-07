Arraiá dos Metalúrgicos acontece neste sábado

O Clube de Campo do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região (Parque Primavera, Guarulhos) será palco da grande festa junina da categoria. Neste sábado (5) a partir das 16h.

A festa é tradição do Sindicato e leva muita gente ao Clube. Local será transformado em um verdadeiro festival, com diversão pra toda a família. Festa será repleta de atrações musicais, comidas típicas, além de brincadeiras para as crianças.

Atrações – A música ao vivo será por conta dos Originais do Rasta, Sintonia Musical, Jô Mariano, Felipe e Gabriel, Gabriel Nieba e Bruno Fersil.

José Carlos (Chorão), secretário-geral da entidade, convida a categoria e todos os que apreciam as festividades juninas: “Vale a pena curtir a festa em nosso ginásio poliesportivo com segurança e conforto”.

Entrada – A festa tem também um compromisso social. A entrada é gratuita, bastando levar um quilo de alimento não-perecível, exceto sal. Os donativos serão destinados ao Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro, projeto social do Sindicato, na região do Primavera.

Faixa etária – Menores de 16 anos, entram somente com os pais ou responsáveis, mediante apresentação de documento de identidade.

Josinaldo José de Barros (Cabeça), presidente do Sindicato, afirma: “Esperamos uma festa muito bonita, com grande presença em nosso Clube. A categoria metalúrgica e seus familiares merecem lazer e recreação de qualidade. A população também está convidada.”.

Local – Ginásio do Clube Primavera, 390, Parque Primavera, Guarulhos. Acesso asfaltado. Local servido por várias linhas de ônibus. Telefone do Clube é 91367.1157.

Estacionamento – Vagas pra 800 veículos. Grátis aos sócios do Sindicato.

Mais – Ligue no Clube 91367.1157 e 96314.4166 ou fale com um de nossos diretores, pelo (11) 2463.5300. Se preferir, acesse www.metalurgico.org.br