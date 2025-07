Prefeitura entrega ingressos a crianças PCD para passeio gratuito ao Parque da Mônica

A Prefeitura de Guarulhos realizou na noite desta terça-feira (1º) a entrega de ingressos gratuitos para 300 crianças com deficiência e seus responsáveis participarem de um passeio especial ao Parque da Mônica, em São Paulo. A ação é promovida pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão e busca proporcionar momentos de lazer, integração e acolhimento às famílias atípicas da cidade.

A cerimônia aconteceu no auditório da Secretaria de Educação e contou também com a palestra “Entre o sentir e o aprender: identificação precoce e os desafios na vida escolar”, ministrada pela neuropsicóloga Ana Paula Oliveira. O encontro reuniu dezenas de famílias, profissionais da rede municipal e representantes de instituições que atuam na defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Presente no evento, o prefeito Lucas Sanches falou sobre o compromisso da atual gestão com a inclusão e a escuta ativa das famílias atípicas. Em um discurso emocionado, ele relembrou sua trajetória e destacou a missão de transformar sonhos em políticas públicas concretas.

“Quando começamos a projetar o maior centro de referência do autismo do mundo, buscamos ouvir as famílias, os especialistas e aprender com cada experiência. A inclusão não pode ser um detalhe, ela tem que estar no centro de todas as nossas ações”, afirmou Sanches.

A subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia, reforçou a importância da iniciativa: “Proporcionar momentos de lazer para crianças com deficiência é também uma forma de garantir inclusão e pertencimento. Mais do que um passeio, este é um dia de memórias afetivas que reforçam o valor de cada família atípica na nossa cidade”.

O passeio ao Parque da Mônica, que será realizado na próxima quinta-feira (3), representa mais do que um dia de diversão. É o reconhecimento do direito das crianças com deficiência ao lazer, à convivência e ao afeto, pilares essenciais para o desenvolvimento saudável e a cidadania plena.

Famílias interessadas em saber mais sobre as ações da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão podem entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 2414-3685.