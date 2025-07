Palestra sobre animais peçonhentos atrai visitantes ao Zoológico nesta quarta-feira

Dezenas de pessoas que enfrentaram o frio intenso desta quarta-feira (2) para visitar o Zoológico de Guarulhos, além de apreciar a beleza dos animais que o parque abriga, aproveitaram também para obter conhecimentos valiosos sobre animais peçonhentos.

Às 10h, das 13h30 às 14h e das 15h às 16h, o cabo Castro da Polícia Militar, biólogo especialista em animais peçonhentos, conversou com adultos e crianças sobre como identificar, se proteger e ainda sobre os primeiros-socorros em caso de acidentes com animais peçonhentos, como cobras, aranhas e escorpiões, estes últimos encontrados geralmente sob entulho acumulado nas casas ou até mesmo dentro de sapatos e outros objetos que oferecem abrigo.

De acordo com Castro, dentre os animais venenosos, especialmente o escorpião amarelo (Tityus serrulatus) tornou-se um problema devido à facilidade com a qual se reproduz, gerando surtos nas cidades. “É um animal que se reproduz por partenogênese, ou seja, não precisa de um parceiro para haver a fecundação. Desta forma, apenas um animal pode gerar centenas de filhotes”, afirmou o militar.

Além de imagens projetadas em telão, a apresentação contou também com a exposição de animais vivos, dentre eles uma aranha viúva-negra (Latrodectus curacaviensis) e uma cobra coral verdadeira (Micrurus corallinus). Um Gecko leopardo (Eublepharis macularis), bichinho simpático natural do sudoeste da Ásia, porém liberado para posse no Brasil, da família das lagartixas, também foi apresentado como uma forma natural de controle de escorpiões, aranhas e baratas, já que tais animais fazem parte do seu cardápio diário.

Férias

Durante as férias de julho, o Zoológico de Guarulhos abre todos os dias da semana e oferece agenda especial para entreter a garotada. A participação e a entrada no parque, que fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, no Jardim Rosa de França, são gratuitas. Confira a agenda no perfil do parque no Instagram: zooguarulhos.