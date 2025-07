Escolas de Guarulhos com boas práticas em alfabetização são premiadas no Paço Municipal

Gestores das escolas da rede municipal participaram na manhã desta quarta-feira (2) de evento de reconhecimento do Prêmio Excelência Educacional no Paço Municipal, no Bom Clima. Ao todo, foram premiadas trinta escolas da Prefeitura de Guarulhos que alcançaram resultados positivos na alfabetização e aprendizagem dos alunos, a partir de metas estabelecidas no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). O prefeito Lucas Sanches, o secretário de Educação Silvio Rodrigues, a subsecretária Minéa Paschoaleto Fratelli e a diretora do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP) Daniela Hikawa compuseram a mesa da solenidade.

Iniciativa do Governo do Estado, o prêmio faz parte do programa “Alfabetiza Juntos SP”, que além de reconhecer o esforço das redes municipais que atingiram as metas do Saresp, com base no Índice de Excelência Educacional (IEE), também objetiva garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa, promovendo educação de qualidade e igualdade para os estudantes da rede pública.

O IEE é um índice que orienta as metas para o prêmio, considerando alguns indicadores, como a padronização das médias de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, ponderadas pelo número de alunos participantes do Saresp. Cada escola possui sua meta do IEE, que foi calculada com base na evolução de notas, na complexidade da unidade, no tamanho, na vulnerabilidade social e se está integrada a um regime de ensino em tempo parcial ou integral.

“Para atender a esse programa do governo estadual, fiz questão de observar cada um dos critérios e requisitos que são considerados para o alcance dessa premiação, a evolução das notas do Saresp, tamanho das escolas, a vulnerabilidade social, e hoje temos aqui diretores de escolas de diversas regiões, das mais centrais às periféricas. Em todas elas, é possível apontar o esforço e empenho dos diretores para tornar o ambiente ainda melhor para atendimento das crianças”, disse o prefeito Sanches.

O Prêmio Excelência Educacional, no valor R$ 100 por aluno matriculado, deve ser utilizado pela escola premiada para melhorar as condições escolares e os resultados de aprendizagem.

A diretora do DOEP destacou a importância do trabalho feito a longo prazo e o compromisso com a aprendizagem das crianças. “O resultado que vocês obtiveram não é de um trabalho de seis meses, um ano, tem todo um percurso, uma trajetória com essas crianças da nossa rede. Os dados do Saresp nos trouxeram até aqui para mostrarmos o quão potente é a rede municipal de Guarulhos”, enfatizou Daniela.

O secretário de Educação também reforçou o empenho dos envolvidos no alcance dos resultados e o compromisso da gestão Lucas Sanches com os avanços da Educação em Guarulhos. “Muitas vezes, um dia de prova não reflete o esforço do dia a dia das salas de aula, por isso, esse momento de reconhecimento, de trazer os diretores aqui, é mais que um gesto simbólico do prefeito Lucas Sanches, antes, a valorização dos aspectos humanos que fazem parte dessa conquista”, disse Rodrigues.