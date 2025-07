Guarulhos recebe espetáculo ‘O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá’

Guarulhos recebe nos dias 13 e 20 de julho “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” um espetáculo gratuito da Cia Novelo, companhia de teatro de rua da capital paulista formada por cinco mulheres multiartistas, com mais de uma década de atuação. A Cia se dedica à criação de obras voltadas ao espaço público, com forte compromisso com a acessibilidade e o diálogo com públicos diversos.

Inspirada na fábula homônima escrita por Jorge Amado para seu filho, a peça narra o encontro entre dois personagens muito distintos, um gato mal-humorado e uma andorinha sensível, que desafiam as convenções e vivem um afeto improvável aos olhos do mundo. A história convida o público à escuta, à empatia, ao respeito às diferenças e à liberdade de ser e conviver.

Com uma linguagem que une teatro, música ao vivo, dança e circo, a montagem é apresentada ao ar livre, em praças e parques, e é voltada a crianças, famílias, escolas e todas as pessoas interessadas em viver uma experiência artística sensível e acessível.

O projeto é uma parceria entre a Cia Novelo e o Instituto Brasileiro de Teatro (iBT), com foco na ampliação do acesso à cultura e no fortalecimento da arte em diálogo com o território.

A turnê

A circulação do espetáculo é viabilizada com apoio do PROAC, levando a peça a cinco cidades do Estado de São Paulo: Guarulhos, Votorantim, Mauá, São Bernardo do Campo e Santa Bárbara d’Oeste.

Guarulhos

Local: CME Parque Júlio Fracalanza (bairro Vila Augusta) 13 de julho – domingo às 14h30

20 de julho – domingo às 11h e às 14h30

Votorantim

Local: Praça Lecy de Campos 02 de agosto – sábado às 14h30

03 de agosto – domingo às 11h e às 15h30

Mauá

Local: Parque da Juventude Mauá

09 de agosto – sábado às 11h e às 15h30 10 de agosto – domingo às 14h30*

Santa Bárbara d’Oeste

Parque dos ipês (área de piquenique)

de agosto – sábado às 15h30

de agosto – domingo às 11h e às 15h30*

São Bernardo do Campo

Parque Municipal Salvador Arena

de setembro – sábado às 15h30

de setembro – domingo às 11h e às 15h30

Mais informações:

Instagram da Cia Novelo: @cia_novelo

Instagram do iBT: @ibteatro

Site: https://teatro.ibt.art/ogatomalhado