FMG oferece 14 cursos de graduação em Guarulhos

A FMG – Faculdade Metropolitana de Guarulhos oferece uma diversidade de cursos, incluindo Direito, Pedagogia, Biomedicina, Enfermagem, Nutrição, Farmácia, Administração, Ciências Contábeis, Recursos Humanos, Engenharias, entre outros.

São 14 cursos de graduação autorizados pelo MEC.

A FMG tem o objetivo de inspirar e envolver os alunos desde o primeiro momento em que entram no campus. Para isso, cada ambiente, desde a recepção, biblioteca, auditórios, salas de aula e laboratórios, foram cuidadosamente planejados para que os estudantes tenham os melhores anos de suas vidas durante o seu curso.

Dirigida por um grupo de educadores e professores experientes, com mais de 20 anos de atuação na área educacional, a FMG se destaca sob a liderança do Professor Doutor Ricardo Castilho, uma das maiores referências no Brasil nas áreas de Direito, Filosofia e Educação.

Um dos principais diferenciais da FMG é o compromisso com um ensino artesanal, que valoriza a relação próxima entre alunos e professores. Aqui, cada estudante é tratado como um membro único da comunidade acadêmica, algo que se torna raro em grandes instituições de ensino. A FMG, utiliza os princípios de “pertencer, existir e inspirar”, criando um ambiente acolhedor e motivador

O campus da Faculdade Metropolitana de Guarulhos (FMG) foi projetado para proporcionar aos nossos alunos uma jornada acadêmica completa e enriquecedora. Todos os nossos colaboradores, professores e líderes estão comprometidos em acolher a comunidade acadêmica com dedicação e excelência.

A FMG também se dedica a desenvolver projetos sociais que refletem A responsabilidade e compromisso com a comunidade. Acreditando que a educação deve ser um instrumento de transformação social, e estão empenhados em contribuir para o desenvolvimento local.

Localizado na região central de Guarulhos, ao lado do Fórum e do Hospital Infantil, o campus da FMG é um ponto estratégico com fácil acesso a qualquer parte da cidade.

Não se contente com menos venha fazer parte da Faculdade Metropolitana de Guarulhos!