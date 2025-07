GCM prende dois traficantes e apreende 26,8 kg de entorpecentes no Jardim Okuyama

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam dois traficantes e apreenderam 26,8 kg de entorpecentes na noite de quarta-feira (2), no Jardim Okuyama, durante policiamento preventivo municipal na região.

A equipe encontrou os indivíduos na rua Flor de Laranjeira. Ao perceberem a aproximação da viatura da Romu, eles tentaram dispensar nas proximidades de uma mata as duas mochilas que carregavam, onde se encontravam certa quantidade de drogas embaladas para a comercialização ilícita.

Os agentes adentraram o matagal e localizaram ainda um barril enterrado com grande quantidade de drogas escondidas sob as folhagens, as quais tinham as mesmas características das embalagens apreendidas anteriormente. Além disso, três celulares e quatro balanças de precisão utilizadas no crime estavam no recipiente.

Os delinquentes foram presos, assim como todos os materiais apreendidos, e encaminhados ao 7º Distrito Policial (Estrada Nazaré-Guarulhos, 2.447 – Jardim São João), onde após a perícia no Instituto de Criminalística constatou um total de 26,8 kg de entorpecentes, sendo 22,3 kg de maconha e 4,5 kg de cocaína. Com isso, o delegado de polícia lavrou auto de prisão em flagrante para os dois acusados pelo crime de tráfico de entorpecentes.