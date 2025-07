Prefeitura de Guarulhos inaugura novo Cemeg Pimentas neste domingo

Neste domingo (6), às 11 horas, a Prefeitura de Guarulhos inaugura o novo Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos (Cemeg) Pimentas, um importante passo para otimizar o atendimento à saúde da população.

Com uma estrutura moderna e totalmente equipada, a unidade terá capacidade para realizar 4.000 exames por mês, reduzindo filas e agilizando diagnósticos para os moradores das regiões do Pimentas e do Jardim Cumbica.

A inauguração do novo Cemeg Pimentas representa um investimento significativo da Prefeitura para expandir o acesso da população a serviços especializados. A unidade vai oferecer 20.000 atendimentos mensais, com quatro consultas por hora e 60 profissionais de saúde dedicados a um atendimento humanizado e eficiente.

O novo Cemeg irá contemplar atendimento de especialidades em diversas áreas da medicina:

– Cardiologia

– Cirurgia Plástica

– Dermatologia

– Endocrinologia/Metabologia

– Enfermagem

– Gastroenterologia

– Ginecologia

– Hematologia

– Mastologia

– Nefrologia (adulto e pediátrica)

– Nutrição

– Ortopedia

– Otorrinolaringologia

– Pneumologia

– Reumatologia

– Urologia

– Vascular

– Curativos

– Pequenos procedimentos

Priorizando o conforto dos pacientes e a otimização dos serviços, o espaço dispõe de 1 sala de pequenos procedimentos, 2 salas de ultrassonografia, 11 consultórios com ar-condicionado e 1 sala de curativos. O sistema de prontuário eletrônico vai assegurar mais agilidade e segurança na gestão das informações dos pacientes.

O novo Cemeg Pimentas está localizado na avenida Ataláia do Norte, 576, Jardim Cumbica. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Para agendamentos ou mais detalhes, o telefone de contato é (11) 2461-3281.

Esta inauguração reforça o compromisso da administração municipal em investir em saúde e oferecer mais acesso a serviços de qualidade para a população.

Serviço

Inauguração do novo Cemeg Pimentas

Data: 6 de julho (domingo), das 11h às 17h

Endereço: Av. Atalaia do Norte, 576 – Jardim Cumbica