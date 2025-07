De Férias nos CEUs segue com intensa programação para a criançada até sexta-feira

A alegria tomou conta do CEU Bonsucesso nesta segunda-feira (14) durante a abertura de mais uma edição do projeto De Férias nos CEUs. A programação para as crianças previamente inscritas segue até sexta-feira (18) com atividades que acontecem durante toda a semana, das 13h às 17h, em todos os CEUs da cidade e no Cemear.

Criança bem alimentada também aprende e se diverte muito mais. Nesses espaços, os participantes do projeto De Férias nos CEUs receberão ainda refeições diárias e serão acompanhados por professores e monitores, garantindo a segurança e a alegria da criançada. “Férias é alegria, momento de descansar e de brincar com outras crianças, estou muito feliz por estar aqui”, disse Mariana Marques, de oito anos.

“Para nós, educadores, é muito importante que as crianças saiam de casa, de frente das telas do celular e da televisão, que venham para os CEUs de Guarulhos aproveitar a programação e, claro, brincar”, disse William Carlos Nascimento, gestor do CEU Bonsucesso. Ele pontuou ainda que a alimentação garante que a criança permaneça nos equipamentos, para que as famílias tenham tranquilidade enquanto elas participam das atividades.

Anabela Alves dos Santos, 10 anos, deixou um recado para quem ainda não veio aproveitar a programação. “Tem muitas brincadeiras e muita diversão, dá brincar no pula-pula, fazer desenhos, eu até pintei meu rosto e já fiz um monte de amigos, então quem ainda não veio tem até sexta-feira para aproveitar”, comemorou a menina.

Interessados em participar do projeto no Adamastor e nos parques Chico Mendes, na região do bairro dos Pimentas, e Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, não precisam realizar a inscrição.

Vale a pena buscar vagas disponíveis nos CEUs. Para participar é necessário realizar a inscrição presencialmente, das 8h às 17h, nos CEUs onde ainda há vagas. Os pais ou responsáveis pela criança devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Procure o CEU, o espaço educacional ou o parque mais perto da sua casa e aproveite as férias. Confira os endereços dos CEUs no link https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/171/.

Confira os polos onde as atividades acontecem

Centro Municipal de Educação e Artes – Cemear (Macedo)

Centro Municipal de Educação Adamastor (Macedo)

Parque Chico Mendes (Vila Izabel)

Parque Júlio Fracalanza (Vila Augusta)

Centros de Educacionais Unificados

CEU Bambi

CEU Bonsucesso

CEU Continental

CEU Jardim Cumbica

CEU Paraíso-Alvorada

CEU Ottawa-Uirapuru

CEU Parque São Miguel

CEU Pimentas

CEU Ponte Alta

CEU Presidente Dutra

CEU Rosa de França

CEU São Domingos

CEU Vila São Rafael

Escolas da Prefeitura de Guarulhos

Rubem Alves (Jardim Maria Dirce)

Marfilha Belloti (Cumbica)

Cora Coralina (Cabuçu)

Zuzu Angel (Vila Alzira)

Jorge Mota de Oliveira (Cidade Industrial)

Manuel Bandeira (Cidade Parque Alvorada)

Dorival Caymmi (Itaím)

Dorcelina de Oliveira (Parque Jurema)

Giovani Angelini (Jardim Bondança)

Carlos Drummond (Serôdio)

Siqueira Bueno (Jardim Vila Galvão)

Sítio do Pica-pau Amarelo (Jardim Cocaia)

Tia Nastácia (Jardim Paraventi)