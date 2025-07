Saúde Toda Hora realiza mais de 1,4 mil atendimentos no último sábado

No último sábado (12) a Prefeitura de Guarulhos registrou 1.460 atendimentos com a abertura das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Jardim Paraventi, Jardim Paulista, Ponte Alta e Dona Luiza, que ofereceram uma série de serviços voltados à promoção da saúde da população e à prevenção de doenças. A ação faz parte do programa Saúde Toda Hora, que tem como objetivo ampliar o acesso aos cuidados primários fora dos dias úteis, facilitando o atendimento a quem não consegue comparecer durante a semana.

Durante o plantão de sábado foram realizadas 110 consultas médicas, 39 consultas odontológicas e 153 atendimentos de enfermagem. Também foram feitas 97 coletas de Papanicolau, exame fundamental para o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero. Na área da imunização, 129 vacinas foram aplicadas e 86 crianças foram imunizadas, além de 223 carteirinhas avaliadas e 60 pessoas localizadas com vacinas em atraso, identificadas por meio da busca ativa em 40 residências.

Outro destaque da ação foi a realização de 174 testes rápidos para diagnóstico de HIV (45 exames), sífilis (38), hepatites B (45) e C (45), e covid-19 (1), além de 20 buscas ativas de sintomáticos respiratórios. As equipes também promoveram três atividades de saúde bucal com a participação de 38 pessoas, realizaram três atendimentos relacionados ao programa Bolsa Família e cinco ações coletivas ligadas ao Julho Amarelo, que alcançaram 101 participantes. As farmácias das unidades somaram 179 atendimentos ao longo do dia.

O programa Saúde Toda Hora segue neste mês com a abertura de mais três UBS no próximo sábado (19): São Ricardo, Taboão e Nova Cidade, que funcionarão das 8h às 16h. A Secretaria da Saúde reforça a importância da participação da população nessas ações, que contribuem para a prevenção de doenças, o diagnóstico precoce e a melhoria da qualidade de vida.

Serviço

UBS São Ricardo: Rua Soldado Jair da Silva Tavares, 4, Vila São Ricardo

UBS Taboão: Rua Maria Elisa, 80, Parque Santo Agostinho

UBS Nova Cidade: Rua Ângelo Roberto Orsomarso, 146, Jardim Nova Cidade