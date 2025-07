Ações contra a dengue contemplam 48 bairros em quatro dias

Entre os dias 7 e 10 de julho, as equipes de agentes de combates às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Guarulhos intensificaram as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em 48 bairros da cidade. As atividades incluíram bloqueios com remoção mecânica de criadouros, visitas casa a casa por meio da Avaliação de Densidade Larvária (ADL), vistorias em pontos estratégicos e atendimento a denúncias da população.

Na segunda-feira (7), o bloqueio foi realizado no Jardim Trabalhista. A ADL ocorreu nos bairros Santos Dumont, Monte Carmelo, São João, Jardim Bela Vista, Jardim Moreira, Jardim Maria Helena e Gopoúva. Já os pontos estratégicos foram vistoriados na Vila Rio, Jardim Paulista, Parque Continental, Bonsucesso e Jardim Ponte Alta. As equipes também atenderam denúncias em residências e comércios nos bairros Cabuçu e Centro.

Na terça-feira (8), os bloqueios abrangeram o Jardim Trabalhista, Marcos Freire, Jardim Maria de Lourdes, Parque Jurema e Vila Clotilde. A ADL foi realizada em Jardim Ipanema, Ponte Grande, Gopoúva, Vila Barros, Centro, Parque Stella, São João e Água Chata. Pontos estratégicos foram visitados nos bairros Jardim Adriana, Vila Galvão, Cidade Satélite, Jardim Nova Cumbica e Jardim Ottawa. As denúncias atendidas vieram de moradores dos bairros Pimentas, Bonsucesso, Fátima, Centro, Cabuçu e Vila Galvão.

Na quarta-feira (9), os bairros Parque Cecap, Macedo, Marcos Freire e Vila Zaira receberam bloqueios. A ADL foi aplicada em Cocaia, Centro, Parque Continental, Pimentas, Rosa de França, Cumbica, Vila Augusta, Bonsucesso e Itapegica. Já os pontos estratégicos foram inspecionados em Gopoúva, Bonsucesso e Cidade Soberana. Denúncias foram apuradas em Jardim Bananal e Vila Galvão.

Na quinta-feira (10), as equipes executaram bloqueios no Jardim Vila Galvão e Marcos Freire. A ADL incluiu os bairros Parque Continental, Aracilia, Água Azul e Nova Cidade. Também foram vistoriados pontos estratégicos em Gopoúva, Jardim Vila Galvão e Jardim Imperial. As denúncias atendidas vieram dos bairros Presidente Dutra, Cumbica, Centro, Gopoúva, Tranquilidade e Bonsucesso.

As ações foram concentradas de segunda a quinta-feira, uma vez que sexta-feira (11) foi ponto facultativo em razão do feriado estadual 9 de julho, quando o expediente ocorreu normalmente e, atualmente, as equipes não atuam aos sábados e feriados. Essa medida acompanha a redução no número de casos de dengue no município, o que tem permitido direcionar os esforços às áreas com maior necessidade de vigilância e controle.

Apesar da queda nos registros da doença, que soma 5.192 casos em Guarulhos desde o início do ano, a Secretaria da Saúde reforça que o combate ao Aedes aegypti, que além da dengue pode transmitir zika, chikungunya e febre amarela, deve ser contínuo e coletivo.

A participação da população é essencial para eliminar possíveis criadouros, que podem se formar em qualquer recipiente com água parada, mesmo os menores. Por isso, a orientação da Secretaria da Saúde é que calhas, ralos, vasos de plantas e outros pontos sejam vistoriados semanalmente, como parte da rotina ao longo de todo o ano. Além disso, é fundamental receber os agentes durante as visitas domiciliares e manter atualizada a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes de dez a 14 anos com a vacina contra a dengue.