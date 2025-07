Prefeitura inicia curso de pilotagem de drones com aula teórica e prática no Adamastor

No último sábado (12), a Escola de Administração Pública de Guarulhos (Esap) deu início ao curso de pilotagem de drones. A primeira aula, que combinou teoria e prática, ofereceu aos alunos uma visão abrangente sobre o funcionamento dos drones e o processo de decolagem.

Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de aprender sobre os aspectos técnicos da pilotagem e como utilizar a tecnologia para diversas aplicações, como mapeamento, filmagens e até mesmo para áreas de segurança pública e fiscalização.

William Alexandre, um dos participantes, compartilhou suas impressões: “O curso é muito bom! Trabalho com a área de análise e desenvolvimento de sistemas e já tinha algum conhecimento sobre códigos e linguagens. O Python foi essencial para nosso trabalho com drones. Esse curso é fundamental, pois estamos falando do futuro: drones, programação. Guarulhos está se preparando para o amanhã, e a Prefeitura está oferecendo uma oportunidade maravilhosa para nós”.

Já Mariane, outra aluna, destacou a importância da formação para os jovens: “Achei o curso muito interessante e relevante. Ele abre portas para o mercado de trabalho, especialmente para quem está saindo do ensino médio. A tecnologia faz parte do nosso cotidiano, e essa é uma oportunidade incrível para expandir os horizontes e ganhar novas experiências”.

O curso de pilotagem de drones tem sido uma grande aposta da Prefeitura de Guarulhos, não só como um passo rumo ao futuro tecnológico, mas também como uma forma de capacitar jovens e profissionais para os desafios do mercado de trabalho, que cada vez mais demanda conhecimento técnico e inovação.

A Escola de Administração Pública de Guarulhos (Esap) é uma instituição dedicada à formação e capacitação de cidadãos para atuar nas áreas de gestão pública e tecnologia, com foco em preparar os alunos para as exigências do mercado moderno e as transformações digitais.