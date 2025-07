Nova garagem de ônibus melhora logística do transporte no Terminal Pimentas

Está em funcionamento a nova garagem de ônibus do sistema rodoviário de Guarulhos, localizada a apenas 500 metros do Terminal Pimentas. A iniciativa representa um importante avanço na mobilidade urbana da cidade, especialmente para os moradores dos bairros Pimentas e Bonsucesso.

Antes da entrega, os veículos percorriam cerca de 16 quilômetros diariamente, partindo da antiga garagem no bairro Bela Vista até o início das operações no Terminal Pimentas. Com a nova estrutura, esse trajeto foi reduzido para apenas meio quilômetro, o que traz mais agilidade ao sistema, reduz atrasos e melhora a frequência das linhas.

O novo espaço, com 20 mil metros quadrados de área, tem capacidade para abrigar até 170 veículos e foi construído com investimento 100% privado do Grupo Belarmino, controlador da Viação Campo dos Ouros, que atende os bairros Pimentas e Bonsucesso.

Além da localização estratégica, a nova garagem traz benefícios operacionais relevantes, como maior agilidade na troca de veículos em caso de panes; melhoria na higiene da frota, já que os ônibus voltam com mais frequência à garagem para limpeza e manutenção; e mais conforto aos motoristas, muitos dos quais residem na própria região.

“A mudança vai ajudar a reduzir os atrasos e agilizar o início das operações. Com isso, ganhamos tempo, eficiência e mais partidas para a população”, destacou o prefeito Lucas Sanches.

A antiga garagem da empresa, no bairro Bela Vista, continuará em funcionamento para atender outras linhas da cidade.