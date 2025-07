De Férias nos CEUs oferece aulão aquático no Parque São Miguel e espetáculos no Adamastor

Até a próxima sexta-feira (18) a programação do projeto De Férias nos CEUs proporciona uma série de atividades repletas de animação, criatividade e muita energia para entreter a criançada neste período de recesso escolar. O programa, oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, acontece em 27 polos, sendo 13 CEUs e o Cemear, além de outras 13 unidades escolares abertas para todos os alunos matriculados da rede municipal participar.

Além desses espaços, o CME Adamastor, o CME Parque Júlio Fracalanza e o Cemea Parque Chico Mendes também oferecem atividades sem a necessidade de inscrição.

Dentre os destaques da programação, o CEU Parque São Miguel, na região dos Pimentas, oferece uma semana cheia de jogos e de brincadeiras, como corrida dos cones, circuito de bambolês, dança das cadeiras, pega-pega, e até culinária, quando os participantes vão preparar saboroso brigadeiro. A unidade também está com inscrições abertas para os aulões aquáticos abertos na piscina aquecida.

No CEU São Domingos, as atividades envolvem piscina de bolinhas, brincadeiras com infláveis, personagens surpresa e lembrancinhas. A unidade conta ainda com visitação e passeio dos alunos da EPG Sítio do Pica-pau Amarelo. E por falar em criatividade, o CEU Jardim Cumbica oferece atividades de corpo em movimento, com a gincana “Desafio das Emoções” na quadra e torneio colaborativo. Já no CEU Rosa de França tem fantasias de pijama, cabelo maluco, brincadeiras, pipoca e algodão doce, brincadeiras de pega bandeira, luta de costas, batata quente, corrida do sapato, dentro e fora, entre outras.

No CEU Ottawa-Uirapuru, o encerramento da programação do projeto De Férias nos CEUs no dia 18 de julho, sexta-feira, às 13h30, conta com apresentação da peça teatral “Navegantes”, espetáculo da Rué La Companhia. Ainda no encerramento, às 15h, os CEUs Pimentas e Continental levam os participantes das EPGs Dorcelina de Oliveira Folador e Cora Coralina ao Teatro Adamastor, onde assistirão aos espetáculos teatrais “O Mágico de Oz” e “Os Invisíveis”.

Os participantes ainda receberão refeições diárias e serão acompanhados por professores e monitores, garantindo a segurança e a alegria da criançada. Ainda dá tempo para aproveitar a programação com muitas brincadeiras, gincanas, oficinas, atividades recreativas e lúdicas e muita diversão.

Procure o CEU, o espaço educacional ou o parque mais perto da sua casa e verifique a disponibilidade de vagas. Confira os endereços dos CEUs no link https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/171/.

Confira a programação:

CEU Parque São Miguel

Terça, dia 15 de julho

Jogos e brincadeiras: qual é o movimento?, resgate, passa e devolve, estoura balão, cola bolinha, pebolim humano, culinária: confeitando brigadeiro

Quarta, dia 16 de julho

Jogos molhados e brincadeiras: basquete aquático, corrida de obstáculos, cabeça, joelho, nariz…. bolinha

Quinta, dia 17 de julho

Jogos molhados e brincadeiras: polo aquático, corrida dos cones, corrida do sapo, circuito de bambolês

Sexta, dia 18 de julho

Hidroginástica Kids e Baladinha

CEU Ponte Alta

Quinta, dia 17 de julho

14h30 – Atividades coletivas dos detetives dos Quatro Elementos da Natureza

EPG Giovani Angelinni

Sexta, dia 18 de julho

Festa de encerramento às 14h

CEU São Domingos

Diariamente: piscina de bolinhas, brincadeiras com infláveis, personagens surpresas, lembrancinhas

Sexta, dia 18 de julho

Encerramento das atividades com passeio dos alunos da EPG Sítio do Pica-Pau Amarelo ao CEU São Domingos

CME Parque Júlio Fracalanza

Diariamente: recreação, oficina de slime, atividades teatrais e contação de história

Sexta, dia 18 de julho

A partir das 14h: encerramento com brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce

CME Adamastor

Sexta, dia 18 de julho

Encerramento às 15h com a apresentação das peças teatrais “O Mágico de Oz” e “Os Invisíveis”

CEU Rosa de França

Diariamente: Fantasias de pijama, cabelo maluco, brincadeiras, pipoca e algodão doce, brincadeiras de pega bandeira, luta de costas, batata quente, corrida do sapato, dentro e fora etc.

CEU Jardim Cumbica

Terça, dia 15 de julho

Corpo em Movimento

Quadra: Gincana – Desafio das emoções

Game: Torneio Colaborativo

Quarta, dia 16 de julho

Imaginar e Criar

CIL: Contação de histórias e reconto com fantoches

Sala de dança: Dança dos Ritmos

Parque: Caça aos símbolos da cidade

Quinta, dia 17 de julho

Dia da Cultura e das Emoções

Sala de dança: Roda da expressão corporal: sentimentos em movimento

CIL: Livro “O monstro das cores” e conversa sobre emoções

Quadra: Jogo das emoções com placas e dinâmicas

Sexta, dia 18 de julho

Festa e encerramento

Quadra: Gincana maluca e desfile

Sala multiuso: Mural coletivo “O que eu mais gostei”

Sala de Games: Livre para jogar- Rodízio de jogos digitais

Entrega das lembrancinhas.

CEU Bambi

Sexta, dia 18 de julho

Festa de encerramento: Festival das Cores e da Amizade inspirada na Festa das Cores indiana

EPG Rubem Alves

Sexta, dia 18 de julho

Festa de encerramento: Festival das Cores e da Amizade inspirada na Festa das Cores indiana

CEU Paraíso-Alvorada

Quarta, dia 16 de julho

Brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce

Brincadeiras: estátua, a cobra não tem pé, autorretrato, dança das cadeiras e pula-corda

CEU Pimentas

Quarta, dia 16 de julho

Oficina com experimentação de música e teatro na UNIFESP

Quinta, dia 17 de julho

Apresentação da bateria da UNIFESP

Oficina de Karatê com os alunos cursistas do CEU Pimentas na EPG Dorcelina

Sexta, dia 18 de julho

Encerramento no CME Adamastor

Cemear

Diariamente: contação de histórias, caça ao tesouro, espaço de brincar com jogos e brincadeiras, atividades físicas com bolas, bambolês e jump, culinária com bolinho com chantily (decoração criativa e degustação do bolinho), ateliê no parque, confecção de fantasias dos personagens Sítio do Pica-Pau Amarelo

Sexta, dia 18 de julho

Cinema e Festa à fantasia com o Tema Sítio do Pica-Pau Amarelo.

CEU Ottawa-Uirapuru

Sexta, dia 18 de julho

13h30: Espetáculo “Navegantes”, com a Rué La Companhia

EPG Jorge Mota de Oliveira

Sexta, dia 18 de julho

16h: Espetáculo “Navegantes”, com a Rué La Companhia

CEU Continental

Sexta, dia 18 de julho

Encerramento no CME Adamastor

EPG Dorival Caymmi

Terça, dia 15 de julho

Jogos e brincadeiras: Qual é o movimento?, Jogo das Frutas, passa e devolve, estoura balão, corda mágica, pebolim humano, mimicando, corrida jô-que-pô

Quarta, dia 16 de julho

Jogos e brincadeiras: mimicando, pebolim humano, jogo dos símbolos, corrida dos cones, cabeça, joelho, nariz… bolinha, passe e devolve, culinária: brigadeiro

Quinta, dia 17 de julho

Jogos e brincadeiras: corrida dos cones, água colorida, resgate, balangandã, jogo das frutas, cabeça, ombro, joelho…bolinha, estoura balão, confecção de brinquedo balangandã

*Sexta, dia 18 de julho:

Brinquedos infláveis