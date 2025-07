GCM resgata aves silvestres em cativeiro ilegal e apreende máquinas caça-níqueis no Residencial Bambi

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam seis aves silvestres em cativeiro ilegal e quatro máquinas caça-níqueis nesta segunda-feira (14) em um comércio no Residencial Bambi.

A ocorrência foi iniciada quando a equipe visualizou as gaiolas com os seis pássaros – azulão (2), canário-da-terra (2), pintassilgo (1) e galo-de-campina (1) -sem as licenças dos órgãos competentes, o que caracteriza crime ambiental. Ainda durante a ação, os agentes identificaram as máquinas de jogos de azar.

Diante disso, o proprietário foi conduzido inicialmente à Delegacia de Investigações sobre Crimes contra o Meio Ambiente (Dicma), onde a autoridade lavrou boletim de ocorrência por crime ambiental, conforme artigo 29 da Lei 9.605/98. As aves silvestres foram encaminhadas ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras -SP).

Na sequência, o indivíduo foi também autuado no 7° Distrito Policial (Estrada Guarulhos-Nazaré, 2.650 – Jardim São João) onde as máquinas caça-níqueis foram apresentadas e o delegado de plantão lavrou auto de exibição e apreensão, com enquadramento na Lei n° 3688/41, de Contravenção Penal.