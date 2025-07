Zoológico realiza atividade especial para comemorar o Dia Mundial da Cobra

Tem gente que não pode nem ouvir falar em cobras que já se arrepia de medo, mas o fato é que elas, assim como todos os demais animais, desempenham importantes papeis na manutenção no equilíbrio do meio ambiente. E para comemorar o Dia Mundial da Cobra, 16 de julho, a equipe de educação ambiental do zoo de Guarulhos realiza três dias de atividade especial para levar conhecimento aos visitantes do parque e assim ajudar a proteger esses animais.

Entre os dias 15 e 17, terça, quarta e quinta feira, quem estiver passeando pelo parque pode aproveitar e dar uma passadinha no auditório, ao lado do Museu de Ciências Naturais, onde, das 10h às 16h, haverá monitores para tirar dúvidas, explicar hábitos, curiosidades e também o que fazer em caso de acidente com cobras, além da presença da jiboia Raul, que poderá ser vista bem de pertinho pelos visitantes. A participação é livre e gratuita.

“Aproveitamos a data para realizar esta exposição, que é um lembrete da importância desses animais para o equilíbrio do ecossistema”, explica Marianna Costa, chefe da educação ambiental do parque.

Dando continuidade à programação de férias no zoo, nos dias 22, 24 e 25, também entre 10h e 16h, o destaque será um animal que faz parte do grupo de parentes vivos mais próximos dos dinossauros, com exceção das aves, o jacaré-do-papo-amarelo, réptil crocodiliano (Caiman latirostris), na oficina Jacaré de boa na lagoa. A atividade vai desvendar os mistérios sobre este milenar e poderoso animal em frente ao lago onde mora o Jacoa, um grande jacaré morador mais antigo do Zoológico de Guarulhos.

Outra atividade especial para o mês é a comemoração das bodas de frutas em referência aos quatro anos de união do casal de sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), tipo de sagui natural da Amazônia brasileira, que acontece no dia 28, com explicação sobre a espécie entre 10h e 16h e enriquecimento ambiental do recinto às 14h.

Durante todo o mês de julho, o Zoológico realiza doação de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, como jabuticaba, pitanga, manacá-da-serra e ipês branco, amarelo e roxo. A entrega é feira ao lado do Museu de Ciências Naturais. Quem quiser também pode visitar o parque e utilizar gratuitamente o parquinho infantil e as mesas para piquenique sobre frondosas árvores que garantem sombra e conforto térmico.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Aberto todos os dias durante julho, das 9h às 17h, com entrada até às 16h30. O parque conta com estacionamento gratuito, lanchonete, área para piquenique e parque infantil. Entrada gratuita. Acompanhe mais informações no Instagram zooguarulhos.