GCM prende traficante com 3,4 kg de drogas no Cabuçu

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos efetuaram a prisão de um traficante na noite de segunda-feira (14) portando 3,4 kg de entorpecentes na região do Cabuçu.

Como acontece com frequência, o suspeito ao avistar a viatura da corporação na rua Maria Guilhermina tentou fugir entrando em uma mata próxima. Contudo, a equipe conseguiu alcançar e deter o criminoso que carregava uma sacola com porções de cocaína e maconha. Os agentes ainda fizeram uma varredura no matagal e conseguiram localizar um recipiente enterrado com uma quantidade maior de substâncias ilícitas, que somadas totalizaram 1,1 kg de cocaína e 2,3 kg de maconha.

O indivíduo e materiais apreendidos foram encaminhados ao 7° Distrito Policial (Estrada Guarulhos-Nazaré, 2.650 – Jardim São João), onde o delegado de polícia lavrou auto de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.