Pessoas com deficiência visual participam de oficina gratuita de teatro

Nem mesmo o frio de 11°C da manhã desta terça-feira (15) impediu que uma turma de pessoas com deficiência visual saísse de casa para participar da oficina de teatro gratuita promovida pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, em sua sede, no Macedo. A ação visa a estimular a expressão, a comunicação e a criatividade, além do protagonismo e ainda contribuir para a elevação da autoestima dos participantes.

“Ver nossos alunos se entregando com alegria, mesmo no frio intenso, mostra a força que nasce quando oferecemos acessibilidade com respeito e afeto. A inclusão precisa acontecer também no campo da cultura, onde todos devem ter o direito de se ver, de se ouvir e de se sentir protagonistas de suas próprias histórias”, ressaltou a subsecretária Mayara Maia.

A atividade foi conduzida pelo aluno do programa Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis), Diego Barreto, que é deficiente visual e possui formação em jogos teatrais pela Academia de Teatro, DRT em radialismo e participou do Grupo de Atores Cegos (GAC). “O conhecimento que tenho resolvi compartilhar. A ideia é auxiliar na desinibição e estimular a comunicação. É importante que a pessoa com deficiência visual saiba se expressar já que muitas têm vergonha de pedir orientação e ajuda na rua”, disse Diego.

A oficina incluiu alongamento corporal dirigido tendo ao fundo uma música relaxante, aquecimento do corpo acompanhando o ritmo de samba e exercícios vocais para aquecimento da voz. Divididos em duplas, os integrantes contaram a história de vida de seu parceiro. Haverá mais um encontro do grupo, no qual farão jogos de improviso para depois fazerem uma apresentação.

Aos 26 anos, Larissa Rufino da Silva já fez aulas de teatro anteriormente. “Amo teatro e atuar. Me faz bem e me sinto feliz. Pretendo fazer um curso técnico e pegar o registro profissional, o DRT”, revelou a aluna do Peis que tem baixa visão e mora no Taboão.

Peis

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, coordena o projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), que foi instituído pela Lei Municipal 7.881/2020.

O objetivo do projeto é empoderar a pessoa com deficiência visual para a garantia de seus direitos, a convivência em sociedade com autonomia e prepará-la para o ambiente profissional ampliando suas possibilidades de atuação.

O Peis oferece grupo de leitura de obras pelo WhatsApp, treinamento de orientação e mobilidade, Soroban (cálculos matemáticos) e aulas de Braille (leitura e escrita). Interessados podem se inscrever pelo telefone (11) 2414-3685 ou na subsecretaria de localizada na rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo.