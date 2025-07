Prefeitura promove oficinas de sabonete artesanal nas Casas da Mulher Clara Maria

Uma turma de 20 mulheres participou nesta terça-feira (15) da oficina gratuita de sabonete artesanal na Casa da Mulher Clara Maria Vila Galvão, promovida pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos acontece também até o fim do mês nas unidades Bom Clima, Recreio São Jorge, Pimentas e Haroldo Veloso das Casas da Mulher Clara Maria.

“Uma salva de palmas às mulheres que estão aqui hoje para aprender. Esta formação que disponibiliza conhecimento e possibilita a geração de renda, a elevação da autoestima e a autonomia financeira. Então abracem a oportunidade. Vamos espalhar esse perfume gostoso da aula e também as coisas boas. Este equipamento é a extensão da casa de vocês. Usufruam dos projetos daqui”, destacou a subsecretária da Pasta, Vanessa de Jesus, abrindo a oficina.

A atividade foi desenvolvida pela coordenadora da unidade Vila Galvão, Marisa Lopes, que há mais de dez anos confecciona sabonetes artesanalmente. “O intuito é usar o que tem em casa, evitar gastos e fazer um sabonete artesanal usando como molde embalagens que se tem a mão como pote de iogurte, embalagens de detergente, de refrigerantes, entre outras. É um início para empreender”, disse Marisa.

Mãe de duas filhas, Itamara Brito do Nascimento é solteira, faz faxina e também decora panos de prato e toalhas com pinturas. Ela enxerga na oficina uma maneira de obter um lucro a mais com seus artesanatos. “A aula é maravilhosa. Penso em montar kits com a toalha pintada e sabonetes artesanais para vender em datas especiais como Dia das Mães, dos Namorados, dos Pais, Natal e assim ter uma renda extra”, contou a participante.

Entre os assuntos tratados na oficina estiveram elaboração de base caseira para sabonete, elaboração de glicerina caseira e de corantes caseiros; potencialização da fragrância e da cremosidade do sabonete, e embalagem dos produtos.