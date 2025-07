Fundo Social de Guarulhos promove nova etapa do Varal Solidário no CEU Vila São Rafael

O CEU Vila São Rafael recebeu, na última semana, mais uma edição do Varal Solidário. Semanalmente, a ação do Fundo Social de Guarulhos percorre diferentes bairros da cidade levando roupas de frio arrecadadas durante a Campanha do Agasalho diretamente às comunidades que mais precisam, de maneira acessível, respeitosa e acolhedora.

Moradores da comunidade Deus do Sol, na região da Vila Itapegica, puderam escolher, com liberdade, as peças de que mais precisavam, em um ambiente organizado, seguro e voltado ao bem-estar da população.

A proposta do Varal Solidário é simples, mas poderosa: aproximar as doações de quem realmente necessita. As roupas arrecadadas pela Campanha do Agasalho são separadas, organizadas e disponibilizadas em pontos estratégicos da cidade, para que a população possa acessar com dignidade o que mais lhe for útil neste inverno.

“Nosso objetivo é ir além da entrega. Queremos ouvir, acolher e garantir que cada ação tenha um impacto real na vida das pessoas”, afirma a primeira-dama Caroline Sanches, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos.

As edições do Varal Solidário promovem, além da distribuição de roupas, a construção de laços entre poder público, voluntários e munícipes. É um gesto de empatia, reforçando o compromisso de uma cidade mais justa, que cuida dos seus moradores com atenção e respeito.

A Campanha do Agasalho segue ativa. Roupas de frio, cobertores e calçados em bom estado ainda podem ser doados em mais de 180 pontos espalhados pela cidade.

Se você deseja contribuir, saiba como participar:

Doe em um ponto de arrecadação próximo a você. Saiba os locais neste link: https://www.guarulhos.sp.gov.br/campanha-do-agasalho

Transforme seu espaço em um ponto de coleta. Basta entrar em contato com o Fundo Social e receber o suporte necessário para fazer parte dessa grande rede solidária: (11) 2408-3153. Endereço: Rua Manoel Augusto Gomes, 384, Jardim Rosa de França.