Sítio São Francisco e Jardim Mediterrâneo recebem serviços de zeladoria da Prefeitura

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), segue realizando importantes melhorias de infraestrutura e serviços de manutenção urbana em várias regiões da cidade, garantindo mais qualidade de vida e segurança para os moradores.

No Sítio São Francisco está em andamento a concretagem de aproximadamente 400 metros de vielas, beneficiando diretamente as ruas 5, do Campo e Arco Verde. A obra visa melhorar a mobilidade e as condições de tráfego para pedestres e veículos, especialmente em períodos de chuva, quando o acesso a essas vias se torna mais difícil.

No Jardim Mediterrâneo a Prefeitura dá continuidade à construção do muro de arrimo na rua 13, atual rua Avelino Alves. A intervenção é essencial para conter o risco de desmoronamento na via e já se encontra em fase avançada: a penúltima linha do muro está sendo executada e a preparação da nova drenagem no local também está em andamento. Essa etapa é crucial para garantir a estabilidade do solo e evitar futuros deslizamentos.

Além das obras de infraestrutura, a SAR realizou serviços de roçagem e limpeza na rua Tucuruvi, contemplando todo o entorno do campo e da praça lateral. A ação reforça o cuidado com os espaços públicos e proporciona mais segurança, conforto e bem-estar à comunidade local.

A Prefeitura de Guarulhos segue comprometida em manter e melhorar a infraestrutura urbana, priorizando ações que impactem diretamente o cotidiano da população.