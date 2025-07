De Férias nos CEUs atende mais de 5 mil crianças e encerra programação com espetáculo no Adamastor

Crianças participantes do projeto De Férias nos CEUs nas EPGs Dorcelina de Oliveira Folador e Cora Coralina, e dos CEUs Pimentas e Continental viveram momentos de muita emoção na tarde desta sexta-feira (18), no encerramento do projeto no Centro Municipal de Educação Adamastor. A intensa programação que aconteceu ao longo dessa semana, simultaneamente em 27 polos, dos quais 13 CEUs e o Cemear, além de outras 13 escolas abertas para todos os alunos matriculados da rede municipal, alcançou cerca de 5 mil crianças durante o recesso escolar. O prefeito Lucas Sanches e o secretário de Educação, Silvio Rodrigues, prestigiaram o encerramento.

O complexo do Adamastor recebeu aproximadamente 700 crianças que se envolveram em uma série de atividades recreativas e lúdicas, brincadeiras, gincanas e oficinas, fecharam o dia no teatro, onde assistiram ao espetáculo “O Mágico de Oz e Os Invisíveis”, com a Cia Cambaio.

“Passei nos CEUs de diversas regiões da cidade, a programação aqui no Adamastor também está bem legal, estamos felizes que vocês estão gostando, e nas próximas férias vai ter também essa programação incrível e que possamos sempre ampliar as oportunidades para vocês se divertirem, combinado?!”, disse o prefeito Lucas Sanches às crianças, que responderam ao chefe do executivo com gritos de alegria.

Vivian Alves Ferreira, de 10 anos, veio com sua mãe, Danielle, e contou que gostou muito da música do Leão e da mensagem da peça. “Ela fala sobre pessoas diferentes, sobre diversidade, um tema importante porque não podemos tratar as pessoas mal por suas diferenças, temos que ter respeito por todos”, explicou a menina.

Miguel Felipe da Silva, 11 anos, estava muito feliz com o passeio e contou que, de todos os dias de férias que passou no CEU Pimentas, o dia de hoje foi ainda mais legal. “Eu gostei demais de vir de ônibus com os colegas da escola, cantamos e nos divertimos muito, eu nunca vou esquecer desse dia”, comemorou.

O projeto De Férias nos CEUs também destacou a importância da alimentação na infância, unindo saúde, sabor e aprendizado em ambientes plenamente acolhedores e educativos. Ao todo, foram mais de 43 mil refeições servidas, entre almoço e lanche, números que dão a dimensão da grandiosidade e importância do projeto.

“Hoje finalizamos mais uma edição de sucesso do De Férias nos CEUs, uma experiência incrível para as crianças que vieram prestigiar o espetáculo da Cia Cambaio aqui no Teatro Adamastor. O projeto é de grande importância para nossos educandos, foi uma semana repleta de muita diversão e atividades que aconteceram nos CEUs e nas escolas. Estamos ansiosos pela próxima edição”, revelou Juliana Pontes, gestora do CME Adamastor.

Nesta edição, o projeto teve como diferencial o atendimento de crianças matriculadas das unidades escolares da rede municipal nas, o que ampliou a participação e garantiu ambientes seguros, alimentação equilibrada, profissionais e minitorres capacitados e várias atividades divertidas de recreação e lazer.