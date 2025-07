Clínica Pet Móvel gratuita da Prefeitura realiza atendimentos, cirurgias e o primeiro parto

Instalada pela Prefeitura de Guarulhos na Praça Getúlio Vargas, a Clínica Pet Móvel conquistou a adesão dos tutores de cães e gatos em sua primeira semana de funcionamento. A unidade está pronta para realizar atendimentos de urgência, pequenas cirurgias e até partos, como o de uma cachorrinha que foi acolhida pela equipe veterinária e deu à luz dois filhotes.

A Clínica Pet Móvel conta com dois médicos veterinários e dois assistentes que atendem cães e gatos gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O atendimento vem recebendo elogios dos guarulhenses que precisam do serviço e levaram seus animais de estimação para tratamento de emergência.

“A veterinária foi supereducada, deu atendimento prestativo à minha gatinha. Espero que ela fique bem logo. Fui bem acolhida. É muito importante ter o atendimento hospitalar a quem não pode pagar”, aprovou Viviane Pereira dos Santos, tutora da Princesa. “O atendimento foi perfeito, a doutora já me deu encaminhamento para minha gatinha Mia fazer ultrassom gratuito em uma clínica”, destacou Eliana Santos de Souza.

Novos Hospitais Veterinários 24 Horas

A Clínica Pet Móvel dá sequência a uma série de ações de melhorias da Prefeitura na maior reformulação no cuidado a animais de estimação da história de Guarulhos. Em um prazo de 60 dias, a cidade terá dois novos Hospitais Veterinários com funcionamento gratuito 24 horas, inclusive aos finais de semana.

Os dois novos Hospitais Veterinários serão instalados no Bonsucesso e no Centro e deverão solucionar uma deficiência crônica que existia há muitos anos na cidade no tratamento dos pets. O Ministério Público investiga supostas irregularidades da gestão anterior nos antigos dois centros de saúde animal do município.