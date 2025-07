Casas da Mulher abrem inscrições para oficinas artesanais gratuitas

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres abriu inscrições para as oficinas gratuitas de mosaico, artesanato em feltro, velas artesanais e artigos para mesa posta que ocorrerão em agosto nas Casas da Mulher Clara Maria localizadas na Vila Galvão, Bom Clima, Recreio São Jorge, Pimentas e Haroldo Veloso. São oferecidas 20 vagas em cada unidade, cujos endereços podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-clara-maria. Interessadas devem se inscrever pelo telefone (11) 2472-1213.

O objetivo da Subsecretaria, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, é oferecer aprendizado sobre diversas técnicas de artesanato para que a mulher possa comercializar, gerar uma renda extra, possibilitar a independência financeira, elevar a autoestima e aliviar o estresse.

Oficinas

Mosaico é uma técnica que combina materiais como pedaços de cerâmica, vidro ou pedras para formar imagens ou padrões em superfícies como porta-retratos, bandejas, molduras, entre outros. As oficinas de mosaico ocorrerão às 14h, nos seguintes dias e unidades: 4 de agosto, do Recreio São Jorge; dia 5, do Bom Clima; dia 6, da Vila Galvão; dia 7, do Haroldo Veloso; e dia 8, do Pimentas.

Na oficina de artesanato em feltro, a participante irá aprender técnicas de corte, modelagem e costura em feltro para criar peças de decoração, presentes ou de uso pessoal. Elas serão realizadas às 14h, nas seguintes datas e unidades: dia 11, do Recreio São Jorge; dia 12, do Bom Clima; dia 13, da Vila Galvão; dia 14, do Haroldo Veloso; e dia 15, do Pimentas.

A aula de vela artesanal irá ensinar a fazer velas com diversos formatos, perfumes e decoradas com canela, folhas, conchas, entre outros objetos. Elas estão programadas para acontecer nas seguintes unidades e datas: dia 11, no Pimentas; dia 12, no Haroldo Veloso; dia 13, no Recreio São Jorge; dia 24, no Bom Clima; e dia 15, na Vila Galvão.

Já na oficina de artigos de artesanato para mesa posta a interessada irá aprenda a criar itens decorativos e funcionais para uma mesa posta como sousplats, porta-guardanapos, decoração de centro de mesa, entre outros. Ela será realizada em dois dias, nos seguintes locais: dias 18 e 19, no Recreio São Jorge; dias 20 e 21, no Pimentas; dias 22 e 25, na Vila Galvão; dias 26 e 27, no Bom Clima; e dias 28 e 29, no Haroldo Veloso.