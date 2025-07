Clínica veterinária gratuita no Pimentas muda de endereço a menos de 200 metros do antigo local

Os moradores da região do Pimentas continuarão com acesso gratuito ao atendimento de urgência para seus pets. A Prefeitura de Guarulhos firmou parceria com um instituto de proteção animal para a realização de consultas, exames e cirurgias em um novo endereço, localizado a menos de 200 metros do antigo local.

Tutores de pets que moram na região do Pimentas podem levar seus animais de estimação ao hospital veterinário parceiro situado à avenida Jurema, 660. O atendimento conveniado com a Prefeitura ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de senhas para o atendimento gratuito até 15h.

O atendimento conta com triagem e consultas com especialistas em um espaço físico com quatro consultórios, sala de emergência e sala para coleta de sangue, duas veterinárias e duas auxiliares.

O convênio também encaminha para cirurgias, internações, ultrassonografia, raio-x e laboratório de exames, sem custos para os tutores nem para a administração pública.

Novos Hospitais Veterinários 24 Horas

Além da Clínica Veterinária no Pimentas, a Prefeitura mantém instalada na Praça Getúlio Vargas, no Centro, a Clínica Pet Móvel. As iniciativas dão sequência a maior reformulação no cuidado a animais de estimação da história de Guarulhos. Em um prazo de 60 dias, a cidade terá dois novos Hospitais Veterinários com funcionamento gratuito 24 horas, inclusive aos finais de semana.

Os dois novos Hospitais Veterinários serão instalados no Bonsucesso e no Centro e deverão solucionar uma deficiência crônica que existia há muitos anos na cidade no tratamento dos pets. O Ministério Público apura supostas irregularidades da gestão anterior nos antigos dois centros de saúde animal do município.