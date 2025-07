Acolhimento de alunos e famílias marca volta às aulas na rede municipal nesta quinta-feira

A volta às aulas nas escolas da rede municipal, nesta quinta-feira (24), foi marcada pelo acolhimento das famílias e estudantes. O retorno do ano letivo acontece um dia após os encontros de replanejamento, no qual professores e gestores se reuniram com o objetivo de retomar metas e projetos estabelecidos no início deste ano e contribuir, assim, com a melhoria do processo educativo dos estudantes.

Nesse período de retorno às aulas, as escolas vão realizar os devidos ajustes e alinhar as ações para os próximos meses do ano. “Esse é um momento de levantamento de quais crianças a gente precisa dar maior atenção no que diz respeito à alfabetização, e a partir das orientações da Secretaria de Educação, faremos os agrupamentos produtivos de forma mais intensa e em vários momentos com todas as turmas”, disse Roberta Marques da Luz, coordenadora pedagógica na EPG Evanira Vieira Romão.

Já na EPG Patrícia Galvão – Pagu, a equipe reforçou para a continuidade do semestre letivo as ações como a Ciranda do Livro, o Chá Literário, o agrupamento produtivo dos educandos para consolidar a base alfabética, assim como a Maleta Viajante de leitura com diversos gêneros textuais, que as crianças compartilham com as famílias, e que tem como objetivo ampliar o repertório dos educandos.

“As diversas áreas do conhecimento também colaboram para o enriquecimento das ações no segundo semestre. Como ação permanente em sala de aula, faremos a ampliação do uso do caderno de leitura (material com diversos gêneros textuais) que será explorado com consignas de análise e reescrita”, explicou Kelly Terra, parceira de Juliana Paixão na coordenação pedagógica da EPG Patrícia Galvão – Pagu.